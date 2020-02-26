ВК «Липецк» сразится с «Северянкой» на матчах полуфинала плей-офф

Матчи полуфинала плей-офф чемпионата России среди женских команд высшей лиги «А» пройдут в эти выходные в СК «Атлант». Волейбольный клуб «Липецк» встречается с череповецкой «Северянкой». Игры состоятся 29 февраля и 1 марта в 17:30. Вход на матчи свободный.

Поединки продлятся до трех побед. Ответные игры состоятся 7 и, если понадобится, 8 марта в Череповце. Побывать на них смогут и липецкие болельщики. Для них ВК «Липецк» организует бесплатный транспорт. Записаться можно в официальных аккаунтах клуба. В случае ничейного результата по сумме четырех встреч решающий, пятый поединок серии состоится в Липецке 14 марта.

На предварительном этапе липчанки уже встречались с волейболистками из Череповца. Обе игры завершились в пользу наших спортсменок. Сейчас ВК «Липецк» находится на первом месте турнирной таблицы и в четверке претендентов на медали чемпионата страны.

Кроме того, 29 февраля в «Атланте» болельщики присоединятся к большой акции «Еще один день волейбола» #1dayMore4Volleyball. В рамках акции в «Атланте» будут работать различные игровые и фотозоны, пройдет детский мини-турнир по волейболу.

«Волейбольные турниры привлекают жителей региона самого разного возраста к занятиям спортом и пропагандируют здоровый образ жизни, – считает глава региона Игорь Артамонов. – Необходимо активнее популяризировать занятия массовой физической культурой».