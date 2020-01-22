Владимир Путин ответил на вопрос о возведении Великой Русской стены

Президент России Владимир Путин гостил сегодня в Усмани. В разговоре с общественными деятелями поднимались разные вопросы по самому широкому кругу тем. Один из них, как мы писали ранее, задал добринский врач Илья Симонов.

В ходе беседы прозвучало такдже одно необычное предложение. Известный в Липецке историк, президент общественной организации «Археолог» Александр Бессуднов попросил у Владимира Путина поддержки в воссоздании Белгородской засечной черты. В XVII веке она представляла собой основательно укрепленнную линию протяженностью порядка 800 километров, защищавшую южные рубежи Русского царства от набегов степняков. Сейчас это руины, разбросанные по территории Липецкой, Белгородской, Тамбовской и Воронежской областей.

Историк считает, что воссоздав засечную черту, можно привлечь в регион интересующихся историей туристов. Александр Николаевич даже пошутил, мол, получается маленькая несправедливость, что у Си Цзиньпина в Китае есть своя Великая стена, а у нас нет.

Владимир Путин ответил, что этот вопрос следует изучить и проработать главам всех четырех регионов, где проходит эта черта, а соответствующим ведомствам, отвечающим за развитие внутреннего туризма, просчитать целесообразность ее воссоздания.

О чем еще говорили на встрече — весь сюжет.