Власть и бизнес обсудили туристический потенциал Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в командной сессии «Стратегия развития туристического потенциала Липецкой области», которая прошла в областном краеведческом музее. На встрече присутствовали представители власти, руководители профильных ведомств, предприниматели и общественные деятели, чья работа связана с туризмом, а также эксперты Центра развития регионального туризма.

– Доходы от туризма у нас стремятся к нулю, и поток туристов, по сравнению с успешными субъектами, небольшой, – сказал глава региона. – Поэтому не развивается и сопутствующий бизнес. У нас есть хорошие зрелищные фестивали. Например, псовой охоты. Но этого недостаточно. Широкому кругу людей регион пока неизвестен.

По данным аналитического агентства ТурСтат, которые приводит LipetskMedia, Липецкая область в 2018 году приняла 300 тысяч туристов. По плотности турпотока регион занимает скромное 58-е место в России, серьезно отставая, например, от Воронежской (44-е место) и Белгородской (29-е) областей. Позади нас только Камчатка, Коми, Чувашия, Чечня, Ингушетия, Брянская область и другие регионы.

Игорь Артамонов отметил, что у региона есть большой туристистический потенциал, но для его развития не хватает предпринимательской инициативы. Одной из точек роста в этом направлении губернатор назвал гастрономический туризм. Возможность попробовать качественную экологически чистую пищу, в которой у нас никогда не было недостатка, наверняка, привлечет в регион гурманов. Осталось только довести тему до ума и поставить на поток.

«На территории Липецкой области есть уникальные реки, природные и исторические достопримечательности. Хорошо представлен событийный туризм, проходят различные кулинарные и событийные фестивали. Многих интересует промышленный туризм. Все эти направления нужно развивать», — сообщил Игорь Артамонов.

Участники командной сессии, когда дело дошло до дискуссии, обратили внимание Игоря Артамонова на некоторые бюрократические препоны, тормозящие развитие туристических проектов и необходимость поддерживать туристически ориентированный бизнес разными льготами. Губернатор заявил, что никаких препонов, разумеется, быть не должно. А если они возникают, то власть готова будет вмешаться и помочь. С льготами все сложнее.

– Нас интересует не сам турпоток, а повышение благосостояния жителей Липецкой области через развитие туризма, – сказал губернатор. – У нас куча льгот, которые потребляются, но не воспроизводятся. Важно понимать, какой экономический эффект получит регион от вашей работы, если предоставит их вам.

«Наша миссия – создать комфортную среду для эффективной совместной работы участников рынка и органов власти региона и помочь разработать практический документ, который станет основой для реализации стратегии развития туризма до 2035 года в Липецкой области. Мы видим большую вовлеченность игроков рынка в развитие туризма на всех уровнях», — отметил генеральный директор Центра развития регионального туризма Вазген Аветисян.