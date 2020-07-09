Во дворе детского сада в Добринке во время карантина появились новые персонажы

Вот уже более 30-ти лет детский сад «Колобок» открывает свои двери для малышей п. Добринка. Им здесь весело, хорошо, интересно.

В детском саду скучно не бывает: что ни день, то новость, неожиданное открытие. А сейчас лето — самый благоприятный период для общения ребенка с природой, разнообразных игр на свежем воздухе и физкультурно-оздоровительных занятий.

Придя в детский сад после вынужденных длительных каникул, ребята увидели во дворе новых персонажей. Во время карантина воспитатели смастерили яркие сказочные образы. А помогал им папа одного из воспитанников Александр Щеглеватых.