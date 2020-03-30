Во Льве Толстом реконструируют мемориальную зону

Живописные композиции из цветов, декоративных кустарников и голубых елей, новые тротуарные дорожки, удобные скамейки и изысканные светильники, а главное, обновлённый, из гранита и мрамора, памятник погибшим на полях сражений выпускникам появится скоро возле бывшей школы № 42 в посёлке Лев Толстой, рассказывает ТРК «Липецкое время».

Обелиск перед зданием школы был установлен в 1969 году. На постаменте высечены имена погибших, а в основание заложены капсулы со священной землёй из городов-героев: Москвы, Ленинграда, Волгограда, Киева, Севастополя, Одессы и Брестской крепости.

Идею реконструкции мемориальной зоны поддержали администрация района, предприниматели, бывшие ученики школы.

«Важно сохранять память и обучать патриотизму наших детей, — отмечает глава региона Игорь Артамонов. — Это наша вечная благодарность отцам, дедам и прадедам, вставшим на пути захватчиков в годы Великой Отечественной войны».