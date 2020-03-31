Во всех районах области начался яровой сев. В лидерах — добринцы

Погодные условия позволили на прошлой неделе выйти в поле земледельцам всех районов. По данным управления сельского хозяйства Липецкой области на 31.03.2020 подкормку озимых зерновых культур продолжают вести семь районов. Подкормлено 94 процента площадей под озимыми культурами и 88 процентов площадей под многолетними травами. На аналогичную дату прошлого года эти цифры составляли 17 и 23 процента соответственно.

Яровой сев ведут также все районы области. Яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно уже 79,5 тысяч гектаров. Это 19 процентов от всей площади, отведенной под яровые. В лидерах – добринские аграрии, которые разместили яровые культуры уже на 40 процентах площадей.

Земледельцы ведут сев яровой пшеницы, ячменя и гороха. Также три района начали сев сахарной свеклы и подсолнечника.

Общая посевная площадь в регионе в 2020 году составит 1,3 млн. гектаров. Из них 387 тыс. гектаров – это озимые культуры, 422 тысячи будет отдано под яровые зерновые. Площадь под техническими культурами составит 433 тыс. гектаров, для кормовых планируется отвести 50 тысяч.