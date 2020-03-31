Во всех районах области начался яровой сев. В лидерах — добринцы

Погодные условия позволили на прошлой неделе выйти в поле земледельцам всех районов. По данным управления сельского хозяйства Липецкой области на 31.03.2020 подкормку озимых зерновых культур продолжают вести семь районов. Подкормлено 94 процента площадей под озимыми культурами и 88 процентов площадей под многолетними травами. На аналогичную дату прошлого года эти цифры составляли 17 и 23 процента соответственно.
Яровой сев ведут также все районы области. Яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно уже 79,5 тысяч гектаров. Это 19 процентов от всей площади, отведенной под яровые. В лидерах – добринские аграрии, которые разместили яровые культуры уже на 40 процентах площадей.
Земледельцы ведут сев яровой пшеницы, ячменя и гороха. Также три района начали сев сахарной свеклы и подсолнечника.
Общая посевная площадь в регионе в 2020 году составит 1,3 млн. гектаров. Из них 387 тыс. гектаров – это озимые культуры, 422 тысячи будет отдано под яровые зерновые. Площадь под техническими культурами составит 433 тыс. гектаров, для кормовых планируется отвести 50 тысяч.
«Несмотря на сложную обстановку, которая сложилась сейчас в стране, липецкие аграрии делают все возможное, чтобы провести посевную кампанию качественно и в оптимальные сроки», — подчеркнул начальник управления сельского хозяйства Олег Долгих.
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