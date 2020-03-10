В школах Липецкой области вводится двухнедельный карантин

Завтра, 11 марта, в школах Липецкой области вводится карантин. Такую меру решили применить для профилактики вирусных инфекций и предупреждения распространения коронавируса. Карантин продлится две недели. Также вводится запрет на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий.

Сегодня глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов подписал постановление о введении режима повышенной готовности для недопущения распространения на территории области новой коронавирусной инфекции.

Режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

Такие граждане обязаны соблюдать постановление санитарных врачей и находиться в режиме изоляции на дому.

Работодатели обязаны измерять температуры тела работникам с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

Управление здравоохранения обязано обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

В городе Липецке и районах области усилены меры профилактики.

В настоящее время обстановка с коронавирусом в регионе остаётся стабильной. За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено. 3 человека находятся на лечении. 7 человек, тесно контактировавших с больными (родственники, близкие друзья), находятся в обсерваторе. Обследованы 150 человек, имевших непродолжительный контакт с больными. Симптомов заболевания не выявлено.