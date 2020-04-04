Вокруг Добринки совершили объезд с иконой для избавления от коронавируса

Сегодня вокруг Добринки был совершен объезд с образом Казанской иконой Божией Матери для избавления от пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте pravera.ru.
Благочинный Добринского церковного округа протоиерей Александр Адоньев вместе с клириками Никольского храма проехали около 12 километров.
Во время движения автомобиля священнослужители пели церковные песнопения, прославляющие Заступницу рода человеческого – Пресвятую Богородицу.
Фото и видео Дмитрия Адоньева.
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