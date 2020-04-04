Общество Религия

Вокруг Добринки совершили объезд с иконой для избавления от коронавируса

5 часов назад
83 посмотрели

Сегодня вокруг Добринки был совершен объезд с образом Казанской иконой Божией Матери для избавления от пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте pravera.ru.

Благочинный Добринского церковного округа протоиерей Александр Адоньев вместе с клириками Никольского храма проехали около 12 километров.

Во время движения автомобиля священнослужители пели церковные песнопения, прославляющие Заступницу рода человеческого – Пресвятую Богородицу.

Фото и видео Дмитрия Адоньева.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

Отправить ответ

  Подписка  
Уведомлять меня о