Вокруг Добринки совершили объезд с иконой для избавления от коронавируса

Сегодня вокруг Добринки был совершен объезд с образом Казанской иконой Божией Матери для избавления от пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте pravera.ru.

Благочинный Добринского церковного округа протоиерей Александр Адоньев вместе с клириками Никольского храма проехали около 12 километров.

Во время движения автомобиля священнослужители пели церковные песнопения, прославляющие Заступницу рода человеческого – Пресвятую Богородицу.

Фото и видео Дмитрия Адоньева.