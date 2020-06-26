Волейбольный клуб «Липецк» пополнил женскую Суперлигу

ВК «Липецк» по итогам заседания Президиума Всероссийской федерации волейбола, которое состоялось сегодня по видеосвязи, официально включен в число команд женской Суперлиги. Также на Президиуме говорилось, что в течение двух ближайших сезонов элиту «закроют», то есть высший дивизион страны не покинет ни один из клубов.

По словам генерального директора липецкого женского волейбольного клуба Романа Пристовакина, с финансированием должно быть все нормально, но точные цифры бюджета пока не утверждены. Сейчас завершается комплектование команды, и в предстоящем сезоне болельщики увидят новых интересных игроков.

Липчанки стартуют в элите женского волейбола, куда вернулись через 10 лет отсутствия, уже в сентябре с предварительного этапа Кубка России. На более высоком уровне заиграет и фарм-клуб ВК «Липецк», который присоединится к молодежной лиге.

Увлеченный спортом, в том числе играющий в волейбол глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов отмечает важную социальную роль липецких волейболисток в жизни региона. Это и пропаганда здорового образа жизни, и приобщение жителей городов и районов к активному проведению досуга, и положительный пример высоких спортивных достижений. «Будем развивать волейбол в области и клуб вместе», – подчеркивает Игорь Артамонов.

Женский волейбольный клуб был создан в Липецке в сентябре 1995 года. С 1998-го по 2010 год команда выступала в элитном дивизионе. Наивысшим достижением липчанок стало четвертое место в чемпионате России в 2001 году.