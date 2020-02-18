Волейбольный клуб «Липецк» вышел в полуфинальный матч плей-офф

«Липчанки» обыграли всех соперников шестого тура Чемпионата России 2019 -2020 по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А». Заключительный тур предварительного этапа прошёл во Владивостоке. Волейболистки Липецка играли с командами: «Луч» (Москва), «Импульс» (Волгодонск) и местной «Приморочка». Стартовая встреча с «Лучом» завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:9, 25:15).

Самым результативным игроком нашей команды стала Ирина Сазонова. С тем же результатом окончился и второй матч против волгодонского «Импульса». По партиям (25:9, 25:14, 25:14). Самым результативным игроком стала Валерия Горбунова. Она и Мария Воногова, которая выходила во всех стартовых составах, — новички «Липецка». Сложнее оказалась финальная игра. Первый и четвёртый сеты выиграла «Приморочка» со счётом 20:25 и 18:25. Второй и третий взяли наши девушки — 25:12, 25:21.

Исход борьбы определился на тай-брейке -15:9 в пользу «липчанок». Лучшим игроком стала Ирина Сазонова. Следующий этап — полуфинальные матчи плей-офф. Игры пройдут в Липецке 29 февраля, 1 марта. Соперницей «липчанок» станет череповецкая «Северянка».

Сфера физической культуры и спорта является важной составной частью стратегии социально-экономического развития Липецкой области, реализуемой органами власти под руководством главы региона Игоря Артамонова. В регионе ежегодно увеличиваются возможности для воспитания спортсменов мирового уровня, паралимпийцев и систематических занятий физкультурой детей и взрослых.

«Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю области, особенно молодежи», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.