Волонтеры и представители власти сыграли в волейбол

Девушки-добровольцы Липецкого торгово-технологического техникума и команда органов исполнительной власти, состоящая из представительниц Липецка, Задонска и Усмани, в преддверии Международного женского дня провели сегодня товарищеский матч по волейболу. Вид спорта организаторы – управление молодежной политики региона – выбрали так, чтобы заинтересовать и игроков, и зрителей.

Поединок состоялся в рамках Всероссийской акции «Доверяй, играя». Она предполагает неформальное прямое общение в атмосфере общего дела. Акцию инициировали Общественная палата РФ и Ассоциация волонтерских центров. Ее цель – добиться взаимопонимания между органами власти и добровольческим сообществом.

Товарищеский матч, который выиграли девушки-добровольцы, прошел на площадке торгово-технологического техникума при поддержке многочисленных болельщиков, любителей волейбола и здорового образа жизни. Затем участницы за чашкой чая со сладостями обсудили новые проекты и ряд интересных предложений о дальнейшем развитии добровольческой деятельности в Липецкой области.

«У молодых волонтеров есть желание и возможности применить силы на самых разных направлениях, развиваться самим и строить лучшее будущее в городах и селах. А мы поможем и поддержим все добрые начинания», – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.