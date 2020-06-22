Волонтеры исполнили мечту ветерана Великой Отечественной войны

Липецкие волонтеры исполнили мечту участника всероссийской акции «Мечты победителей», которая реализуется в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной». Это наш земляк, 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Васильевич Курочкин.

Война застала его 18-летним парнем. В 1941 году он принял участие в обороне Ленинграда и получил первое боевое ранение. После лечения в госпитале судьба забросила солдата в самое пекло жесточайших боев за Синявинские высоты, захват которых сыграл важную роль в освобождении Ленинграда. В этом же бою Василий Васильевич получил еще одно серьезное ранение, после которого он развозил на обозах продукты в Ленинграде.

Василий Васильевич очень любит живопись и давно мечтал о собственном портрете. 21 июня волонтеры акции и координатор регионального представительства благотворительного проекта «Мечтай со мной» в Липецкой области вручили ветерану портрет, написанный профессиональным художником Андреем Шипулиным. Все санитарные меры предосторожности были соблюдены.

«Забота о социальном и духовном благополучии участников войны на протяжении многих лет была и остается первоочередной задачей региональной власти, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы в неоплатном долгу перед героями за спасенный мир, за стойкий труд, за веру в будущее. Наше глубокое уважение и благодарность – в повседневной помощи и поддержке людям старшего поколения, ветеранам войны. Мы можем и должны успеть сделать их жизнь легче, принести радость и добро в каждый новый мирный день».

Как сообщили в управлении молодежной политики Липецкой области, всероссийская акция «Мечты победителей» организована благотворительным проектом «Мечтай со мной» в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оставить заявку можно на сайте проекта мечтыпобедителей.рф