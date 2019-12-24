Волонтеры обсудили с главой региона подготовку к празднованию 75-летия Победы

Игорь Артамонов встретился с липецкими волонтёрами Победы, которые рассказали главе региона о своей деятельности и обсудили подготовку к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Волонтёры предложили добавить QR-коды на мемориальные доски, чтобы любой желающий мог узнать историю липецких героев. Предполагается, что код будет давать ссылку на официальный портал администрации Липецкой области, где появится вкладка «Герой липецкой земли».

«Отличная инициатива, – отметил Игорь Артамонов. – Спасибо за предложение, мы с радостью его поддержим. Память о героях должна жить. Уверен – вы на этом не остановитесь и скоро предложите новые идеи, которые мы с радостью поможем вам реализовать».