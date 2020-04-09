Волонтеры призывают работодателей ответственно относиться к здоровью сотрудников

Более 2 тысяч масок бесплатно раздали накануне в областном центре у автобусных остановок молодые липецкие волонтеры. Как сообщила руководитель управления молодежной политики региона Светлана Карелина, акция «Работаем вместе» не разовая.

В первую очередь она должна привлечь внимание работодателей и повысить их ответственность перед сотрудниками, а также обеспечить людей, которые каждый день добираются до работы общественным транспортом, средствами индивидуальной защиты.

«Кто не получил маски от работодателя, получит их от нас, – рассказала Светлана Карелина. – Такие акции в сотрудничестве с волонтерами движения «Мы вместе» будем проводить и дальше».

К доброй инициативе взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МыВместе присоединились более 64 тысяч добровольцев во всех российских регионах. На сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости.

Жители Липецкой области старше 65 лет и маломобильные граждане, чтобы не выходить в места массового скопления людей и не подвергать себя опасности инфицирования, могут заказать доставку продуктов питания на дом по телефону горячей линии 8-800-200-34-11. Волонтеры также выгуливают собак и помогают оплатить коммунальные услуги.