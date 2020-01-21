Воловский район отметит 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Жители Воловского района 25 января отмечают 77-ю годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Торжество пройдет в новом культурно-спортивном комплексе «Луч» села Набережное. В программу концерта в память о защитниках Воловского района вошли военно-патриотические творческие номера, которые исполнит государственный театр танца «Казаки России».

Воловский район был оккупирован немцами дважды – в конце 1941-го и с лета 1942-го по январь 1943-го. Жертвами фашистской оккупации стали 387 мирных жителей. В селе Вышнее Большое немецкие каратели заживо сожгли 56 человек.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность сохранения памяти о подвигах наших отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.