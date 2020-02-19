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Восьмилетняя Софья Никитина получила в подарок синтезатор в рамках благотворительного проекта

10 часов назад
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Глава региона Игорь Артамонов вручил восьмилетней Софье Никитиной из села Доброе подарок от заместителя Председателя Правительства России. Юрий Трутнев передал девочке синтезатор, который просила мама Сони в рамках Всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной».

Из-за расстройства аутистического спектра Соня находится на домашнем обучении, мало разговаривает, но с большим удовольствием поёт. Тяга девочки к музыке и послужила поводом для мамы развивать творческие способности дочери.

«Мы до последнего не верили, что это возможно, — рассказала мама девочки Елена Шебанова. — Мы очень счастливы. Теперь я смогу научить Соню играть. У неё хороший слух, музыка её успокаивает. Прогресс обязательно будет».

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов пожелал Соне здоровья и творческих успехов. «Помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, становится нашей хорошей традицией. Она будет продолжаться. Счастье детей бесценно. У нас много благотворителей, волонтёров — будем вместе исполнять желания особенных детей».

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