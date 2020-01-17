Воспитателям рассказали о нетрадиционных техниках рисования

На базе ГДО МБОУ СОШ №2 п. Добринка прошел районный семинар для воспитателей дошкольных образовательных учреждений, на котором они знакомились с нетрадиционными техниками рисования, необходимыми для развития детей дошкольного возраста.

Педагоги посмотрели, как организована образовательная деятельность в подготовительной и средней группах. Воспитатель В.А. Сидорова поделилась опытом работы по рисованию комочками мятой бумаги. А.А. Шутилина познакомила детей с техникой рисования способом печати поролоном с трафаретом.

И.Н. Дорофеева, работая с детьми, сделала вывод, что творчество во многом зависит от организации предметно-развивающей среды. Для этого в группах созданы островки изобразительной деятельности. Качество и количество материалов меняются в зависимости от возрастной группы.

Е.В. Долгих рассказала о развитии творческих способностей детей через нетрадиционное рисование на примере своей группы. А воспитатель М.В. Борисова отметила, что эффективнее всего для обучения и развития творческих навыков является сочетание техники рисования традиционным и нетрадиционным методами.

В завершение мероприятия педагоги приняли участие в мастер-классе «Мы рисуем и творим», на котором Е.В. Двуреченская рассказала о нетрадиционной технике рисования Эбру.