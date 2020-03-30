Врачи-инфекционисты внесены в список дефицитных специальностей региона

Региональный список дефицитных специальностей пополнился врачами-инфекционистами. Соответствующее постановление подписал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на прошедшей неделе.

Документ вступит в силу после официального опубликования. Сегодня укомплектованность врачами-инфекционистами амбулаторного и стационарного звеньев Липецкой области составляет 52,8% от штатной численности, сообщили в управлении здравоохранения региона.

Благодаря такому решению руководителя региона теперь врачи-инфекционисты могут претендовать на все меры социальной поддержки, которые предусмотрены законом Липецкой области. Это предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья врачам государственных медицинских организаций области, работающим по наиболее дефицитным специальностям. А также ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений фельдшерам скорой медицинской помощи государственных медицинских организаций области, врачам областных государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципальных районов области, врачам дефицитных специальностей государственных медицинских организаций Липецка и Ельца в размере 10-15 тысяч рублей. Медицинским работникам, работающим в сельской местности, в том числе молодым специалистам, ежемесячно компенсируются затраты по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, социальная выплата в размере 1 млн рублей – губернаторский миллион – предусмотрена врачам государственных медицинских организаций области, впервые трудоустроившимся на территории области по специальностям, отнесенным к наиболее дефицитным нормативным правовым актом администрации области и не имеющим неисполненных финансовых обязательств по договору о целевом обучении с установлением им обязанности отработать в данной организации по данной должности не менее 5 лет.

Областной закон разработан по инициативе главы области Игоря Артамонова. Он призван снизить дефицит врачебных кадров. «Губернаторский миллион – это инвестиции в здоровье наших людей. Нам важно, чтобы хорошие специалисты приезжали в Липецкую область и оставались здесь», – подчеркивает Игорь Артамонов.