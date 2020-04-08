Все пенсии за апрель будут выплачены досрочно

Отделение Пенсионного фонда России по Липецкой области информирует, что в связи с указом Президента РФ о нерабочих днях сокращаются сроки доставки пенсий и иных социальных выплат. Главная цель досрочного финансирования – обеспечить своевременную доставку пенсий в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Через отделения почтовой связи все пенсии и пособия, выплатной период которых приходится на апрель, будут выплачены по следующему графику:

для отделений почтовой связи с выходными днями понедельник, среда, пятница:

09 апреля за 12 число

11 апреля за 13 и 15 числа

14 апреля за 16 и 21 числа

для отделений почтовой связи с выходным днем понедельник:

10 апреля за 13 и 15 числа

11 апреля за 16 и 18 числа

14 апреля за 19 и 21 числа

для отделений почтовой связи г. Липецк:

09 апреля за 13 и 14 числа

10 апреля за 15 и 16 числа

11 апреля за 17 и 18 числа

13 апреля за 19 и 20 числа

14 апреля за 21 и 22 числа

Одновременно с досрочной доставкой пенсий осуществляется и досрочная доставка единовременных выплат к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в размере 75 тыс. и 50 тыс. рублей.

Обращаем особое внимание, что пенсионерам, которые получают деньги самостоятельно, в кассах почтовых отделений, выплаты Пенсионного фонда также доставят на дом. Чтобы не нарушать режим полной самоизоляции, действующий в Липецкой области, таких граждан просят оставаться дома. Почтальоны принесут пенсии по адресу пенсионера.

Ранее, 27 марта, досрочно была профинансирована выплата пенсий за апрель гражданам, получающим пенсию с 4 по 11 число каждого месяца через кредитные организации, а также перечислена единовременная выплата к 75-летию Победы ветеранам Великой Отечественной воны. Зачисление средств за апрель на банковские счета граждан, получающих пенсии и социальные выплаты через кредитные учреждения 21 числа каждого месяца, начнется 9 апреля.