Всероссийская акция «100 баллов для победы» пройдет онлайн в Липецкой области

23 апреля в 16:00 час. выпускники 11 классов примут участие во всероссийской акции «100 баллов для победы». В этом году она посвящена Году памяти и славы и состоится в шестой раз, но впервые полностью переведена в режим «онлайн».

В рамках акции, которая традиционно проводится в течение апреля по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, сто- и высокобалльники рассказывают будущим выпускникам, как успешно сдать ЕГЭ.

Главными героями Всероссийской акции «100 баллов для победы» в Липецкой области по традиции станут сто- и высокобалльники. Сегодня они учатся в лучших вузах страны и Липецкой области и готовы поделиться своими знаниями и впечатлениями об экзамене. Выпускники, получившие наивысший результат на ЕГЭ по истории, ответят на вопросы школьников, которые волнуют их в преддверии государственной итоговой аттестации.

Впервые в этом году увидеть выступления сто- и высокобалльников смогут не только участники акции, которые прежде приходили на мероприятие в аудитории, но и все желающие.

Онлайн акция пройдет на платформе YouTube и также будет транслироваться сообществах управления образования и науки Липецкой области во Вконтакте, Одноклассниках и Facebook.

Найти ссылки на видеотрансляции и мастер-классы можно по хэштегу #100балловдляпобеды2020 и #100балловдляпобедыЛипецк.

Мероприятие призвано снять лишнее напряжение у школьников, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и настроить ребят на успех. Традиционно акция проходит в большинстве регионов России.

Всероссийская акция «100 баллов для победы» шесть лет подряд проводится по инициативе Рособрнадзора. Ежегодно в ней принимают участие не менее 50 регионов России.

Акция призвана снять эмоциональное напряжение с выпускников и их родителей, помочь им найти способы преодоления психологического барьера и объяснить, что при правильной подготовке и уверенности в своих силах у каждого есть возможность получить высокий балл на ЕГЭ. С 2015 года участниками Акции стали порядка 200 тысяч школьников.

В рамках Акции проводятся круглые столы, мастер-классы, открытые уроки, на которых выпускники прошлых лет, получившие 100 баллов на ЕГЭ, делятся со старшеклассниками своим опытом успешной подготовки к экзаменам, психологическими приёмами самоорганизации и советами по написанию экзаменационных работ.

За пять предшествующих лет около 1,5 тысячи стобалльников по всей стране выступили в роли наставников для будущих выпускников.

Впервые Акция стартовала 17 апреля 2015 года в 56-й Академической гимназии Санкт-Петербурга. Она была посвящена Году литературы и 70-летию Победы и направлена на активизацию интереса школьников к чтению.

В 2016 году Акция была запущена в лицее научно-инженерного профиля №4 подмосковного Королева и посвящена 55-летию первого полета человека в космос. Почетными гостями стали космонавты Алексей Калери и Николай Бударин.

В 2017 году Акция стартовала в Детской академии творчества «Солнечный город» в Нальчике Кабардино-Балкарской Республики и была посвящена Году экологии в России. В рамках акции «100 баллов для победы в столице КБР собрались выпускники из нескольких регионов Северо-Кавказского федерального округа – Ингушетии, Ставропольского края, Чеченской Республики, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии.

Напутствие перед госэкзаменами старшеклассникам сказали – российский путешественник Фёдор Конюхов, глава КБР Юрий Коков, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Участники и гости Акции высадили «Аллею стобалльников» во дворе Детской академии творчества «Солнечный город». Во многих других регионах также прошла высадка деревьев и кустарников, кроме того, выпускники вывешивали скворечники, проводили массовые субботники и другие мероприятия, посвящённые Акции и Году экологии в России.

В 2018 году, в Год добровольца (волонтёра), Акция стартовала в новосибирском лицее №22 «Надежда Сибири», при участии руководства региона и Рособрнадзора. Стобалльники Сибири по обществознанию, физике, химии и математике встретились с десяти- и одиннадцатиклассникам.

Школьники предложили ввести отличительный знак для всех стобалльников страны. Впоследствии ученики лицея «Надежда Сибири», которые занимаются изготовлением сувениров, разработали макет значка стобалльника, который был рекомендован всем регионам для выпуска сувенира.

В рамках акции в лицее №22 была открыта полка «Я сдам ЕГЭ» с книгами для подготовки к экзаменам и другими изданиями. Её установили на одной из центральных станций новосибирского метро, где любой желающий может поставить свою книгу и взять другую на время чтения и подготовки к государственной итоговой аттестации. Аналогичные полки открылись и во многих других регионах.

В 2018 году в марафоне впервые приняли участие 70 регионов России.

В 2019-м акция прошла под эгидой Года театра в России. Поэтому большинство мастер-классов были посвящены подготовке к ЕГЭ по литературе и русскому языку.

Старт состоялся в Тюменской области, участниками стали 6 тысяч старшеклассников и 300 высокобалльников. Гостям презентовали свою профессию артист и режиссер Тюменского театра кукол Антон Нестеренко, ведущие актрисы Тюменского драматического театра Дарья Терешина и Елена Цыбульская.

В других регионах основными гостями также стали представители творческих профессий, среди которых художественный руководитель и режиссер театра «Творецкого» Алена Сигова из Ненецкого автономного округа. Выпускники Нижегородской области встретились с членом Союза журналистов России Светланой Иконниковой.

В Волгоградской области мастер-классы провели лучшие преподаватели литературы – учитель русского языка и литературы, победитель регионального этапа «Учитель года-2019» Лариса Арачашвили, учитель русского языка и литературы волгоградского лицея №5 им. Ю. А. Гагарина, воспитавшая несколько поколений стобалльников, Ирина Зинова, председатель региональной предметной комиссии по литературе Татьяна Чернова.

В Год памяти и славы Всероссийская акция посвящена Победе в Великой Отечественной войне. В этот раз старшеклассники узнают секреты подготовки к ЕГЭ по истории.

Впервые в этом году увидеть выступление сто- и высокобалльников смогут не только участники акции, которые прежде приходили на мероприятие в аудитории. В этот раз пообщаться со спикерами получит возможность любой желающий, вне зависимости от региона! Это стало возможным благодаря переходу акции в онлайн-режим.