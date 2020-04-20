Вторая смерть от коронавируса зарегистрирована в Липецкой области

В Липецкой области зарегистрирована вторая смерть пациента с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Липчанка скончалась сегодня в областной инфекционной больнице. Женщине был 61 год.

На лечении в стационаре пациентка находилась с 1 апреля. Поступила по скорой помощи в состоянии средней тяжести с жалобами на слабость, высокую температуру, сухой кашель. В ходе обследования у неё была диагностирована коронавирусная инфекция.

С момента поступления медиками проводилась интенсивная терапия в соответствии с действующими протоколами Минздрава России. Пациентка была подключена к аппарату ИВЛ. Врачи прилагали все возможные усилия для спасения жизни больной. Лечение осложнялось наличием у пациентки хронических заболеваний. Умершая страдала артериальной гипертонией, атеросклеротическим кардиосклерозом, сахарным диабетом.

Администрация Липецкой области выражает соболезнования родным и близким умершей.