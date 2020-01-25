«Я знаю, что на правильном пути»

Выпускница второй Добринской школы Татьяна Черкасова сейчас учится на втором курсе Липецкого медицинского колледжа по специальности «лечебное дело». Девушке не хватило всего одного балла, чтобы поступить, как мечтала, в Рязанский медуниверситет. Но, как говорят, что не делается – все к лучшему. Учась в колледже, Татьяна еще больше утвердилась в правильно выбранной профессии.

Мама сказала: «Решай сама»

Вопрос: «куда пойти учиться?» для меня не стоял, — рассказывает студентка о себе. – К старшим классам твердо знала: буду врачом. Мама в процесс самоопределения не вмешивалась, сказав: «Решай сама». Так что выбор был сделан осознанно.

В колледже учатся около четырех лет. Этого времени, по мнению девушки, ей должно хватить на то, чтобы освоить азы медицинского дела и основательно подготовиться к пересдаче ЕГЭ, результаты которого ей понадобятся для повторного поступления в вуз. От своей изначальной мечты она не отказалась, правда, теперь ее больше привлекает не педиатрия, как раньше, а акушерство.

Во время практики мне удалось побывать на операциях, — с восторгом рассказывает второкурсница. – Не боялась ни крови, ни скальпеля. Наоборот, с интересом наблюдала за происходящим. Излишняя чувствительность – медику помеха. Она не имеет ничего общего с состраданием к больному. Жаль, но некоторые из однокурсников, реально соприкоснувшись с будущей профессией, поняли, что, получив диплом, никогда не пойдут работать в больницу.

К слову, мамин совет быть самостоятельной Татьяна стала претворять в жизнь сразу, как только уехала из родительского дома.

Я сама распоряжаюсь своим бюджетом, выбираю себе друзей и решаю, что для меня важно, а что второстепенно. Помню и наставления своего классного руководителя Елены Дмитриевны Лазутиной: «Ребята. Всегда имейте голову на плечах», то есть не позволяйте никому решать за вас.

Стала волонтером

Студенческая жизнь – это не только учеба, но и замечательное пора для встреч с друзьями, совместных развлечений, поездок. Наша героиня решила посвятить свободное от занятий время общественной работе. С первого курса она пополнила ряды медиков-волонтеров. Кстати, сейчас доросла до координатора этого движения.

Мы работаем по многим направлениям, — вводит в курс дела Татьяна. – Раздаем листовки, проводим профилактические акции, рассказывая липчанам о профилактике серьезных заболеваний. Часто бываем в учебных заведениях и трудовых коллективах, где говорим о пользе физических упражнений для работников умственного труда. Показываем им разработанный профессионалами комплекс упражнений для разминки суставов. Раз в месяц обязательно по одному мероприятию проводим.

А еще Татьяна активно участвует в различных молодежных форумах и слетах, выступает на студенческих концертах. В общем, настоящий лидер.

Таня, Танечка, Танюша

— Родилась я в декабре, — продолжает Татьяна, — но, тем не менее, мама назвала меня Татьяной. Это имя ей очень нравится. Как только она узнала, что будет девочка, ни минуты не сомневалась, какое имя дать дочке.

Девушка призналась, что друзья обращаются к ней: Таня, Татьяна, Танюха (последний вариант, кстати, совсем не грубо звучит, а, наоборот, по-дружески). Но ей больше по душе, как зовут ее родители: Танюша.

У Татьяны Черкасовой, девушки вполне современной, активной и целеустремленной литературный идеал – Татьяна Ларина из «Евгения Онегина»: начитанная, образованная и очень воспитанная, с сильными нравственными позициями. Наша собеседница считает, что современницам вполне можно брать с нее пример, ведь, несмотря на меняющиеся времена и эпохи, ценности в жизни остаются прежними.

Ольга ФРОЛОВА.

Фото из архива Татьяны Черкасовой.