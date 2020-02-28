Юные добринские певицы снова стали лучшими на Международном конкурсе исполнительского мастерства

Недавно в Сочи закончился XXIII Международный конкурс исполнительского мастерства «Expectations of Europe», который проводился в рамках национальной программы «С детьми и для детей» при поддержке Администрации Президента РФ.

Уровень организованных мероприятий отмечен благодарственными письмами Патриарха всея Руси, ЮНЕСКО, ФСКН России, Госдумы, Международных и Всероссийских детских организаций и фондов, мэрий городов России и Европы.

6 творческих дней, 4 дня выступлений было у конкурсантов в разных номинациях.

Много участников из других городов и стран, а мы из Добринки были единственными из сельской местности. Конкурс проходил в два тура, то есть нужно было исполнить по 2 композиции в каждой номинации, но в разные дни. Высококвалифицированное жюри оценивало выступления юных дарований.

Екатерина Нестерова и Ника Валуйская попали в одну номинацию и в одну возрастную группу. Девочки исполнили сложнейшие композиции и сразу же после 1 тура получили от жюри очень высокие баллы. Стало всем понятно, что во 2 туре они будут состязаться между собой…. А ведь им всего восемь и девять лет.

Результаты этого конкурса стали ошеломляющими: Ника Валуйская — лауреат I степени, Екатерина Нестерова — лауреат II степени.

Обе вокалистки учатся в Добринской школе искусств у преподавателя Татьяны Владимировны Морозовой.

Была прямая трансляция конкурса. Добринцы болели за нас, потом звонили и от души поздравляли.

А до того в большом зале Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова состоялась торжественная церемония вручения свидетельств областным стипендиатам — одаренным детям сферы культуры, обучающимся в учреждениях дополнительного образования региона.

В Добринской школе искусств им. Н. А. Обуховой сразу четыре стипендиата: Нестерова Екатерина, Валуйская Ника, Солопова Анастасия и Афанасьева Анна.

Ника и Анна впервые стали стипендиатами администрации Липецкой области, а вот Катя, несмотря на свой юный возраст, уже третий год подряд подтверждает свой статус. Солопова Анастасия ещё более: в четвёртый раз становится стипендиатом.