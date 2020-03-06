Юные инспекторы Липецкой области присоединились к всероссийской онлайн-акции «ЮИД. Время первых»

Всероссийская онлайн-акция «ЮИД. Время первых», в которой принимают участие и юные липчане, стартовала в канун 6 марта. В этом году исполняется 47 лет одной из самых популярных среди российских школьников и молодежи организаций – Союзу юных инспекторов движения. Официально отряды ЮИД, образованные в 1973 году по инициативе Госавтоинспекции, Министерства просвещении и комсомола, ставили своей задачей популяризацию Правил дорожного движения, подготовку молодых законопослушных участников дорожного движения. В Липецкой области у истоков организации юидовского движения стояли педагоги-подвижники липчанка Раиса Стульникова, ельчанин Михаил Пищулин, а также сотрудник елецкой Госавтоинспекции Николай Пашков.

Сегодня юидовское движение – это сотни отрядов, действующих в регионе в школах, организациях дополнительного образования, насчитывающие около 10 тысяч юных инспекторов. Совместно со студентами-волонтерами, сотрудниками ГИБДД, педагогами они активно пропагандируют среди своих сверстников, всех категорий участников дорожного движения основы дорожной безопасности.

Липецкие юидовцы на протяжении многих лет занимают ведущие места на всероссийском конкурсе «Безопасное колесо», международных конкурсах среди стран СНГ. На европейских детских соревнованиях по дорожной безопасности в Австрии, Чехии, Словении, Швейцарии липчане, представляя Россию, становились призерами, демонстрируя отличные результаты.

Имеющий статус общественной организации липецкий Союз ЮИД неоднократно признавался в числе лучших некоммерческих объединений региона. В областных конкурсах «Безопасное колесо», «Дорога глазами детей», олимпиаде «Дорожная азбука», слете отрядов ЮИД ежегодно участвуют десятки тысяч школьников. Цели организации – сохранение жизни и здоровья водителей, пассажиров, пешеходов, воспитание грамотной и законопослушной смены будущих участников дорожного движения.

Как сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области, всероссийская онлайн-акция «ЮИД. Время первых» дает возможность почувствовать атмосферу тех лет, когда формировалось юидовское движение, вспомнить первых юных инспекторов и педагогов-наставников, поделиться опытом участия в конкурсах и мероприятиях, направленных на формирование безопасного поведения на улицах и дорогах. Липецкий региональный Союз ЮИД присоединяется к всероссийской акции и обращается к участникам движения, его ветеранам, всем неравнодушным липчанам. Воспоминания, фотографии тех лет помогут не только воздать должное основателям движения, но и послужат делу пропаганды дорожной безопасности, важным элементом формирования имиджа законопослушного участника дорожного движения. Свои материалы под общим хештегом #ЛицаЮИД можно отправлять на аккаунт ВКонтакте «Союз ЮИД Липецкой области» или по электронной почте gibddlip@mail.ru для размещения в специальной рубрике «Союз ЮИД», действующей на сайте УМВД России по Липецкой области, других социальных сетях.