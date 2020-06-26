Юные липчане присоединятся к всероссийскому «Выпускному вечеру» онлайн

Министерство просвещения РФ рекомендовало регионам провести 27 июня праздники, посвященные выпускникам школ 2019/20 учебного года, пройдет такой он и в Липецкой области. Главным станет общефедеральный «Выпускной вечер», который охватит своей программой все регионы страны, а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль «Алые паруса».

В России в этом году около 700 тысяч школьников заканчивают 11-е классы. В Липецкой области из школ выпускается почти пять тысяч одиннадцатиклассников. 27 июня помимо Всероссийского выпускного они станут участниками регионального онлайн-праздника. Его организуют управление образования и науки Липецкой области и телерадиокомпания «Липецкое время».

Региональный «Выпускной вечер» в формате онлайн стартует в 18.00 на телеканале «Липецкое время». Героев дня поздравят руководители области и города. У выпускников будет возможность не только посмотреть концерт, но и поучаствовать в розыгрыше призов, среди которых пригласительные билеты в театр, подарочный сертификат на проживание на турбазе, умная колонка «Капсула» с голосовым помощником «Маруся». Также, не выходя из дома, юные липчане смогут пообщаться по видеосвязи с ведущими утреннего шоу «Будильник». Гостями студии станут победители и лауреаты всероссийских конкурсов, предметных олимпиад и спортивных состязаний, школьники, проявившие себя в учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности. Вечерняя программа регионального «Выпускного вечера» завершится дискотекой. Ее проведет DJ Лис из Москвы.

Трансляция онлайн-выпускного будет проходить в сообществах «Образование и наука в Липецкой области» и «Липецкое время» в социальной сети «ВКонтакте». Также праздник можно посмотреть на сайте и в мобильном приложении «Липецкое время».

«Впереди у наших выпускников отличные перспективы, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Кто-то останется в Липецке, кто-то поступит в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Начинается взрослая жизнь, и пусть она будет успешной и счастливой».