Юные таланты представят Липецкую область на Дельфийских играх

Одаренные дети Липецкой области примут участие в XIX молодежных Дельфийских играх России и XV молодежных Дельфийских играх стран СНГ, которые пройдут в этом году в Омске.

В команду вошли победители областных молодежных Дельфийских игр «Старт надежды», конкурсов профессионального мастерства в различных номинациях: фортепиано, флейта, классическая гитара, домра, изобразительное искусство, художественные ремесла, цирк, тележурналистика, фотография, театр, защита персональных данных.

Самой юной представительнице Липецкой области — 10 лет, основную группу составляют старшеклассники и старшекурсники ДШИ и учебных заведений г. Липецка, г. Грязи, г. Ельца.

XIX молодежные Дельфийские игры России и XV молодежные Дельфийские игры стран СНГ пройдут с 24 по 29 апреля и будут посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Омске соберутся более 2,5 тысяч юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет.

Конкурсная и фестивальная программа Игр состоит из 29 номинаций народного, классического и современного видов искусства — вокальные, музыкальные, танцевальные, художественные и другие творческие дисциплины.

«Выявление и поддержка одаренных детей — одно из приоритетных направлений в работе всех уровней власти Липецкой области», — подчеркивает руководитель региона Игорь Артамонов.