В регионе

Юный елецкий спортсмен победил в онлайн-турнире по тхэквондо

3 часа назад
9 посмотрели

Успешно выступил юный елецкий спортсмен Глеб Макаров на Открытом европейском турнире по тхэквондо в категории пхумсе. Состязания проходили онлайн, в них приняли участие 347 спортсменов и 47 стран.

Россию представляли десять спортсменов, из которых двое – тхэквондисты из Липецкой области, ельчане Арсений и Глеб Макаровы.

Арсений выступал в группе среди мальчиков 2009-2011 годов рождения. Уверенно пройдя предварительный раунд, он уступил в полуфинале.

Гораздо успешнее выступил Глеб Макаров. Он стал победителем турнира в группе среди мальчиков 2012-2014 годов рождения. Подготовили юных елецких спортсменов тренеры Андрей Паламар и Илья Бурных.

«Радует, что липецкие спортсмены добиваются высоких результатов на престижных турнирах. Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю области, особенно молодёжи», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

Подписка
Уведомлять меня о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments