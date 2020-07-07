Юный елецкий спортсмен победил в онлайн-турнире по тхэквондо

Успешно выступил юный елецкий спортсмен Глеб Макаров на Открытом европейском турнире по тхэквондо в категории пхумсе. Состязания проходили онлайн, в них приняли участие 347 спортсменов и 47 стран.

Россию представляли десять спортсменов, из которых двое – тхэквондисты из Липецкой области, ельчане Арсений и Глеб Макаровы.

Арсений выступал в группе среди мальчиков 2009-2011 годов рождения. Уверенно пройдя предварительный раунд, он уступил в полуфинале.

Гораздо успешнее выступил Глеб Макаров. Он стал победителем турнира в группе среди мальчиков 2012-2014 годов рождения. Подготовили юных елецких спортсменов тренеры Андрей Паламар и Илья Бурных.