Юрия Будаева наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Государственные награды вручили сегодня жителям Липецкой области руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин. Торжественная церемония состоялась в ходе очередной сессии регионального парламента.

Указом Президента России Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу председатель совета Добринского районного потребительского общества Юрий Будаев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Под его руководством коллектив постоянно совершенствует работу по улучшению организации обслуживания сельского населения, по повышению эффективности торговой, заготовительной и производственной деятельности.

Закройщик верхней женской одежды ООО «Силуэт», ельчанка Александра Абросимова указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Она разработала и внедрила в производство единую методику раскроя женской одежды, за период работы подготовила не одно поколение квалифицированных мастеров.

«Отмеченные наградами жители области – пример и образец исполнения государственного и общественного долга. Это признание их заслуг, результат большого жизненного опыта, профессионального мастерства, любви к выбранному делу», – подчеркивает Игорь Артамонов.