За год нас стало на полтысячи меньше…

Рассказываем о социально-экономическом положении Добринского района в 2019 году.

Численность населения Добринского района по предварительной оценке по состоянию на 1 января 2020 года составила 32,9 тысячи человек и уменьшилась за 2019 год на 527 человек.

За январь-декабрь 2019 года родилось 276 и умерло 536 человек. Число умерших превысило число родившихся в 1,9 раза.

Миграционная убыль населения составила 267 человек. За 2019 год прибыло 1171 и выбыло 1438 человек.

На крупных и средних предприятиях района в январе-ноябре 2019 года работало 4,9 тысячи человек, их среднемесячная начисленная заработная плата составляла 34521 рубль, что на 4% выше, чем в январе-ноябре 2018 года.

В 2019 году крупными и средними организациями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 13,1 млрд. рублей, или на 26% меньше, чем за 2018 год.

Инвестиции в основной капитал по организациям без субъектов малого предпринимательства по району в январе-сентябре 2019 года составили 1,1 млрд. рублей, или 73% к уровню соответствующего периода.

Индивидуальными застройщиками в 2019 году построено 25 квартир. Введено 21,7 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов, или 104% к уровню 2018 года.

В 2019 году хозяйствами всех категорий произведено 33,6 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), или на 2% меньше, чем за 2018 год, молока — 20,3 тысячи тонн (97%), яиц — 11,5 млн. штук (96%).

К началу января 2020 года по сравнению с соответствующей датой 2019 года поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 11%, в том числе коров — на 4. Свиней уменьшилось на 2%.

В 2019 году хозяйствами всех категорий произведено зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) 227,7 тысячи тонн, сахарной свеклы — 1,0 млн. тонн, подсолнечника — 46,1 тысячи тонн, картофеля –14,6, овощей — 5,3 тысячи тонн.

Отгрузка сельскохозяйственными организациями зерновых культур снизилась на 21%, молока — на 2%, скота и птицы (в живом весе) — на 2%.

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям в 2019 году составил 1,1 млрд. рублей и увеличился по сравнению с 2018 годом на 17%.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих ценах за январь-ноябрь 2019 года сложился положительный и составил 1,9 млрд. рублей. Доля прибыльных организаций в общем числе организаций составляет 73%.

Липецкстат.