За минувшие сутки в Липецкой области не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом

31 марта. За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусом в регионе не выявлено.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в настоящий момент в Липецкой областной клинической инфекционной больнице находятся:

7 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

29 человек с подозрением на выделение вируса. Ожидается лабораторное заключение от референс-центра.

В обсерваторе Данкова находятся 18 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1192 человек. Все они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.

Всего в Липецкой области, начиная с 7 марта, зарегистрировано 10 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Трое выздоровели. Остальные продолжают лечение.