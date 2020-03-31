В регионе

За минувшие сутки в Липецкой области не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом

6 часов назад
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31 марта. За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусом в регионе не выявлено.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в настоящий момент в Липецкой областной клинической инфекционной больнице находятся:

  • 7 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
  • 29 человек с подозрением на выделение вируса. Ожидается лабораторное заключение от референс-центра.

В обсерваторе Данкова находятся 18 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1192 человек. Все они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.

Всего в Липецкой области, начиная с 7 марта, зарегистрировано 10 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Трое выздоровели. Остальные продолжают лечение.

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