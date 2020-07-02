За одобрение поправок в Конституцию высказались 88% жителей Добринского района — предварительные итоги

Завершилось Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Предварительные итоги в целом по России таковы. По данным ЦИК, после обработки 99,86% бюллетеней предлагаемые изменения в Основной закон государства одобрили 77,92% избирателей, против высказались 21,27%.

В Липецкой области поправки в Конституцию поддержали 78,12% избирателей при 20,85% против.

В Добринском районе за принятие поправок было подано еще больше голосов, чем в среднем по стране и региону. «Да» ответили 88% наших земляков, «нет» — 10,91%.

Давайте еще посмотрим на результаты в разрезе сельских поселений. В ряде сел процент одобривших поправки превысил 90 процентов. Наибольшая доля проголосовавших за внесение изменений в Конституцию зафиксирована на избирательном участке №435 в Большой Отраде Пушкинского сельсовета (97,78%), а также на участке №416, расположенном в Ровенке (97,37%).

Голосование длилось неделю, с 25 июня по 1 июля. Явка в Добринском районе составила 92,39 процента.