За три дня в Добринском районе выявили 12 случаев нарушения ПДД пешеходами

С 16 по 18 декабря на территории Добринского района сотрудники ОГИБДД проводили профилактическое мероприятие, направленное на выявление нарушений правил дорожного движения пешеходами и автомобилистами, которые не предоставили им преимущества на пешеходных переходах.

Стоит отметить, что, несмотря на анонс в районной газете, некоторые автолюбители и пешеходы все же пренебрегли правилами дорожного движения.

По информации инспектора ДПС, лейтенанта полиции Анастасии Злобиной, за три дня рейда было выявлено 14 фактов нарушения ПДД. Из них в двух случаях водители не пропустили пешеходов на пешеходном переходе. На них были составлены административные протоколы по ст. 12.18 КоАП РФ.

Нарушителям придется заплатить штраф в размере 1500 рублей. А вот пешеходы переходили дорогу в неположенном месте гораздо чаще — 12 выявленных фактов. Всем им по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ придется выложить по 500 рублей.