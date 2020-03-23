Заболеваемость наркоманией в Липецкой области за год сократилась на 11,3%

Заседание антинаркотической комиссии в Липецкой области провел сегодня глава региона Игорь Артамонов в режиме видеоконференцсвязи. В ходе работы был рассмотрен и утвержден доклад о наркоситуации в Липецкой области за 2019 год. Также обсуждались меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия в вопросах выявления каналов поставки наркотиков на территорию региона.

Проведённый анализ показал, что меры, принятые органами исполнительной власти, местного самоуправления и институтами гражданского общества способствовали оздоровлению наркоситуации в регионе в 2019 году. По данным областного наркодиспансера, заболеваемость наркоманией за год сократилась на 11,3%, за последние 5 лет – на 18,6%, за 10 лет – на треть.

Правоохранительными органами региона в 2019 году выявлено 1269 наркопреступлений и 1336 административное правонарушение в сфере незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше 49 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Выявлено и ликвидировано 123 очага дикого произрастания наркосодержащих растений. Площадь уничтоженных очагов составила свыше 7 тыс. кв. метров.

Только образовательными организациями в рамках основной деятельности с обучающимися проведено более 13,7 тыс. мероприятий по профилактике потребления наркотиков. Организовано свыше 6 тыс. тематических встреч антинаркотической тематики с родителями.

В антинаркотической деятельности активно применяется программно-целевой метод. В 2019 году в рамках государственных программ на профилактику развития наркозависимости и социальную реабилитацию лиц, прошедших курсы лечения от наркомании, выделено более 7,3 млн рублей из бюджета Липецкой области. По итогам 2019 года улучшение наркоситуации отмечено в Хлевенском и Лебедянском районах.

Исходя из результатов мониторинга можно сделать вывод, что, как и в 2018 году, преобладающим фактором, негативно влияющим на наркоситуацию в Липецкой области, являлся сбыт и распространённость потребления новых видов психоактивных веществ. По итогам проведённого анализа подготовлен перечень управленческих решений, которые можно разделить на меры правоохранительного характера; рекомендации по вопросам профилактической деятельности среди молодёжи и взрослого населения; предложения по развитию реабилитационного звена.

В рамках рассмотрения второго вопроса повестки было отмечено, что правоохранительными органами региона принимаются результативные меры, направленные на пресечение каналов поставки наркотиков на территорию региона. Вместе с тем, требуется совершенствование взаимодействия в данных вопросах с коммерческими курьерскими организациями.