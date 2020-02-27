Заболеваемость ОРВИ в Добринском районе на 37 процентов ниже эпидпорога

Управление здравоохранения Липецкой области обращается к жителям региона в период повышенной опасности заболевания гриппом и ОРВИ быть более внимательными к своему здоровью.

При повышении температуры тела на фоне головной боли, слабости, симптомах гриппа и ОРВИ не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачу.

Как сообщили нам в ГУЗ «Добринская ЦРБ», на минувшей неделе было зарегистрировано 75 больных ОРВИ (случаев гриппа не отмечено), что на 37% ниже эпидпорога. Однако в возрастной группе от 0 до 2 лет заболеваемость превысила допустимые показатели на 25%; у детей от 3 до 6 лет — была ниже в 2 раза, 7-14 лет — меньше на 40%, у взрослого населения — ниже эпидпорога на 87%.