Заседание трёхсторонней комиссии состоялось в администрации Липецкой области

Вопрос о внесении изменений в Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Липецкой области на 2018-2020 годы рассмотрели участники заседания трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Проект дополнительного соглашения подготовлен в целях реализации прав субъекта на установление размера минимальной заработной платы.

В соответствии со статьёй 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации субъектам предоставляется право устанавливать на своей территории «минимальную заработную плату» посредством заключения регионального соглашения. Размер минимальной заработной платы устанавливается с учётом социально-экономических условий и величины прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации.

В действующем Региональном соглашении размер минимальной заработной платы работников, осуществляющих деятельность у работодателей внебюджетного сектора экономики, отработавших за месяц норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), установлен не ниже 1,2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения за IV квартал предыдущего года, установленного постановлением администрации Липецкой области, но не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Согласно ежегодной всероссийской тенденции наибольшая величина прожиточного минимума отмечается во II квартале. В связи с чем дополнительным соглашением устанавливается размер минимальной заработной платы для работников внебюджетного сектора экономики в размере не ниже 1,2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года, установленного постановлением администрации Липецкой области, но не ниже минимального размера оплаты труда.

Таким образом, размер минимальной заработной платы работников, осуществляющих деятельность у работодателей внебюджетного сектора экономики, отработавших за месяц норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), с 01 марта текущего года составит 12618 рублей.

В текущем году заканчивает своё действие областное трёхстороннее соглашение на 2018-2020 годы. Для разработки проекта на 2021-2023 годы, создаётся рабочая группа, которая состоит из представителей структур администрации региона, исполнительных органов государственной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных объединений работодателей и профсоюзов.

При разработке проекта областного трёхстороннего соглашения на новый срок будет учтён накопленный опыт прошлых лет, к разработке соглашения будут привлечены отраслевые и территориальные объединения работодателей и профсоюзов, общественные организации и другие ведомства.