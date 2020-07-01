Завершился региональный этап всероссийского конкурса «Доброволец России»

Региональный этап всероссийского конкурса «Доброволец России» завершился в Липецкой области. На суд областной комиссии было представлено 189 проектов во всех номинациях. Еще 106 проектов оценивали федеральные эксперты в рамках номинации «Доброе дело». Результаты оценки переданы дирекции конкурса, которая в течение месяца огласит итоги регионального этапа.

Авторы лучших проектов пройдут в полуфинал, где по итогам народного голосования и работы федерального жюри, определятся финалисты. Церемония награждения победителей конкурса пройдет 3-5 декабря 2020 года на Международном форуме добровольцев в Москве.

«Активных и неравнодушных людей в Липецкой области много, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Это те, кто хочет изменить мир вокруг себя, сделать его лучше. И делают они это бескорыстно. А мы обязательно будем помогать им и дальше дарить такое нужное этому миру добро».

В 2020 году всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Доброволец России» проходит в десятый раз. Он дает возможность пройти обучение у ведущих экспертов онлайн и в рамках окружных форумов добровольцев, выйти на новый уровень развития, найти единомышленников и партнеров, тиражировать свой проект, а также получить грант на его развитие. Грантовый фонд составляет 90 млн рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Организовали конкурс, который является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи, Роспатриотцентр и Ассоциация волонтерских центров. Координацию на территории Липецкой области осуществляет региональное управление молодежной политики.