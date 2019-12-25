Завершился ремонт участка автодороги Липецк-Данков

Участок автодороги Липецк – Данков протяженностью 2,02 км сдан в эксплуатацию в Лебедянском районе. Работа началась в прошлом году, а в 2019-м участок магистрали стал частью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

До реконструкции здесь был аварийно-опасный участок, сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области. Двухполосная трасса пересекала лог, крутой спуск сменялся крутым подъемом.

В ходе реконструкции была сделана земляная насыпь, выровнен профиль дороги и обеспечена хорошая видимость на участке. Проезжая часть была расширена до 10 метров, дорога доведена до второй технической категории. Для обеспечения безопасности вдоль насыпи установлено барьерное ограждение. Обустроены остановочные площадки и павильоны, проложены пешеходные дорожки.

«Приведение в порядок липецких дорог – в числе приоритетов деятельности областной власти. Объем финансирования на эти цели в нынешнем году существенно увеличен», – отмечает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.