Земледельцы Добринского района готовят технику к весне

Земледельцы Добринского района готовятся к выходу в поле, обслуживая и приводя в порядок технику и прицепной инвентарь. Уже сейчас в мастерских сельхозпредприятий и фермерских хозяйств готовят надежный технический тыл предстоящей посевной кампании.

Все пространство механической мастерской ООО «Петровский агрокомплекс» в эти дни поделено на своеобразные «зоны», где разместились мощные тракторы, зерновые сеялки, дискаторы и другое прицепное оборудование. Возле каждого из агрегатов – небольшая группа людей в промасленных спецовках.

Механизаторы хозяйства, вышедшие из отпусков, сразу принялись за дело. Тракторы МТЗ-15-23 они ремонтируют собственными силами, основательно. У Владислава Горячева, Сергея Гришина, Бориса Самсонова, Сергея Дорофеева, Андрея Кобеца и Сергея Кикина дело спорится. На сегодня в перечне текущих работ – замена поршневых групп, ходовых и рулевых механизмов, тормозных систем. С запасными частями проблем нет. У всех участников ремонтно-восстановительных работ имеется твердая уверенность в том, что самоходная техника выйдет в поле нынешней весной полностью подготовленной.

— Нынешней весной, — говорит генеральный директор ООО «Петровский агрокомплекс» Николай Мищик, — нам предстоит в сжатые сроки уложить в почву семена сахарной свеклы, яровых зерновых культур, кукурузы. Помимо этого, мы должны выполнить работы по предпосевной культивации. Все операции для нас важны, их проведение позволит рассчитывать на богатый урожай. Для этого необходима исправная техника.

Часто на помощь петровским ремонтникам приходит взаимовыручка. И — дельные советы опытного слесаря Николая Якубова, который досконально знает, как устроен тот или иной агрегат. А также неоценимая техническая помощь слесарей Владимира Кочеткова, Владимира Федотова, Дмитрия Митина, Виктора Васеева, токаря Александра Ганжурова и автоэлектрика Сергея Безгина. Последнему, к слову, доверены два новых станка: для шиномонтажа и балансировки колес легкового и грузового автотранспорта. Технические новинки появились в «Петровском» совсем недавно, став частью инвестиционной программы. В рамках ее реализации мастерская получила новую крышу, а температура воздуха в ремонтной зоне стала вполне комфортной для работы.

— Прицепное оборудование, — говорит начальник ремонтно-механической мастерской «Петровского» Олег Митин, — мы привели в рабочее состояние еще минувшей осенью. Сцепы борон, разбрасыватели минеральных удобрений, культиваторы, тяжелые дисковые бороны потребовали незначительного ремонта: замены смазки в некоторых узлах, подшипников, стоек, поворотных кронштейнов. Две пневматические сеялки точного высева «Рапид» вот-вот займут свое место на линейке готовности. График ремонтно-восстановительных работ соблюдаем неукоснительно.

Помимо «Петровского», многие сельхозпредприятия и фермерские хозяйства «хлебного края» активно включились в подготовку к началу посевной. Технические арсеналы сейчас приводят в порядок в мастерских ООО «Добрыня», «Восход», «Битюг», «Гелиос», большинстве крестьянских и фермерских хозяйств. Уже сейчас добринские селяне активно запасают горюче-смазочные материалы. Ход подготовки к посевной взял под личный контроль глава Добринского муниципального района Сергей Москворецкий.

— Нынешней весной, — пояснил он, — нашим аграриям предстоит посеять, причем в короткие сроки, яровые зерновые и зернобобовые культуры, сахарную свеклу, подсолнечник, кормовые культуры и сою. Если техника не подведет, и погода будет к ним благосклонна, без хорошего урожая не останемся.