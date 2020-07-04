Земляки-курсанты из Добринки участвовали в Параде Победы-2020 на Красной площади. Второй год подряд!

Знаменосец Роман Болдин и его однокурсник Кирилл Кошелев несколько минут назад шагали в едином строю по Красной площади

Земляки-курсанты из Добринки участвовали в Параде Победы-2020. Чеканный марш состоялся день в день, как и 75 лет назад, 24 июня. Нам удалось пообщаться с парнями буквально через несколько минут после этого легендарного торжества. Чувство гордости переполняло всех.

МАРШ, ОДНОКЛАССНИКИ!

По 2 медали за участие в таком историческом событии украшают грудь Романа Болдина и Кирилла Кошелева, пятикурсников Воронежской военно-воздушной академии. Первый окончил лицей №1, второй — школу №2 п. Добринка. Друзья вместе обучаются, и во второй раз за успехи попали на Красную площадь, чтобы в «стальном» строю пройти на глазах у всей страны.

— В 2019-м, — рассказывают они, — мы там встретили ещё своих одноклассников: Александра Фомина, курсанта Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова, Никиту Терехова, какой учится в ВКА имени Можайского. С радостью общались в редкие свободные минуты, если они выпадали.

Добринцы-сверстники Р. Болдин, А. Фомин, К. Кошелев

и Н. Терехов встретились на Параде-2019.

Юноши на хорошем счету в своей академии. Роман и вовсе ещё со второго курса входит в знаменную группу. В роте почётного караула участвовал тогда в параде г. Воронежа. И вот уже два года подряд носит историческое знамя по Красной площади, какое на вечном хранении находится в Центральном музее Вооружённых сил (г. Москва).

АТЫ-БАТЫ!

Все мы по телевизору с восторгом смотрим, как парни и девушки идеально ровно шагают. Просто захватывает дух. И захотелось у Романа с Кириллом узнать о том, чего мы не видим и никогда не узнаем. Они в меру дозволенного, разумеется, поведали об этом читателям «ДВ».

— По сколько часов вы репетировали?

— Всё зависит от типа тренировок: общие обычно длятся с 10 до 13 часов, а репетиции именно нашей академии зависят от того, как прошагаем: если командование всё устраивает, то время то же, когда имелись недочёты, шагали до 6 вечера…

— А кремлёвцы также?

— Они асы в своём деле, занимаются маршировкой не менее 5 часов в день постоянно.

ДЕВЧОНКИ, ВЫ ПРОСТО КРАСАВИЦЫ!

— Девушкам там давались поблажки или они выполняли всё наравне с вами?

— Из-за коронавируса все контакты с ними нам были строго запрещены. Они чувствуют себя очень спокойно, некоторые шагают получше ребят. И ещё: обычно девчонок в отличие от нас постоянно хвалят на репетиции, даже если замечают недочёты.

— Это почему же?

— Видимо, чтоб не испортить праздничного настроения. Замечания им делают весьма корректно.

Смотр исторических знамен перед генеральной репетицией. Роман Болдин стоит с красным знаменем слева.

В РУКАХ — НАСТОЯЩАЯ РЕЛИКВИЯ

— Роман, ты два года подряд носишь на параде одно из исторических знамён 1945-го года, какое раз в год выносят из музея. Какие мысли посещают твою голову в такой момент?

— Понимаю, что держу в руках настоящую реликвию. Перед генеральной репетицией состоялся смотр всех исторических знамён на Красной площади. На тренировках мы несём обычные знамёна, которые сделали в нашей академии.

— То, что несёшь на Параде Победы ты, легче Знамени Победы? Сколько весит примерно?

— Намного легче. Не взвешивал, может, 2-3 килограмма. Знамя Победы из бархата, и, насколько знаю, более 10 килограммов. Так что его знаменосцу хоть и очень почётно со штандартом чеканить шаг, но так тяжело! Особенно в ветреную погоду.

Знаменная группа Воронежской военно-воздушной академии. Роман Болдин крайний справа.

ХОТЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ

— Кстати, как шагать, если флаг закрыл лицо? Куда идти-то?

— Мы всё отрепетировали по столько раз, что пройдём, наверно, от начала до конца Красной площади с закрытыми глазами. А вообще, незаметно для посторонних переговариваемся, чтобы не сбиться. Ну и в принципе, как всегда, в армии выручает плечо друга: по нему ориентируюсь, если что. В этом году наполовину моё лицо знамя прикрыло, смотрел на ноги рядом шагающих, а вот в прошлом совсем ничего не видел: полностью от ветра оно лежало на моём лице…

— Кремлёвцы-знаменосцы делились с вами опытом, как лучше или легче делать, чтобы не сбиться?

— В прошлом году — да, они давали советы нам. Спасибо им огромное. А в нынешнем мы уже сами всё знали. Да и в целом во второй раз намного спокойнее и легче это событие перенесли.

ЗАПЕВАЙ!

— Роман, Кирилл, прошло всего несколько минут после Парада Победы. Страна лишь с ликованием на вас смотрела. Для ветеранов — это особый праздник всегда. А что вы сами чувствуете сейчас?

— Душу просто переполняют чувства. Мы все до одного очень старались, понимая, что этот Парад для нашей страны — особый.

— Прошагали по Красной площади, а потом куда направились? Телезрители-то этого не знают.

— Мы идём по Васильевскому спуску, шагаем вдоль набережной Москвы-реки, и все «коробки» поют песни, какие мы заранее выучили. Тем самым ещё более создаём москвичам и гостям столицы праздничное настроение. Все с радостью нас принимают.

— И мы вместе с вашими родителями Ольгой и Виктором Болдиными, Любовью и Алексеем Кошелевыми гордимся вами. Добринка прославляющим её землякам шлёт горячий привет.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото из архива Романа Болдина.

ОТ РЕДАКЦИИ

Наверняка кто-то ещё из парней Добринского района был участником этого долгожданного события — Парада Победы-2020. Просим откликнуться.