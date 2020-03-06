Женщинам в Добринке вручали новые паспорта вместе с цветами

В преддверии празднования Международного женского дня 8 Марта в отделении по вопросам миграции ОМВД России по Добринскому району вручали новые паспорта необычным способом. Вместе с документом женщины получали цветы.

Сотрудницы ОВМ, старший инспектор Галина Шибаева и инспектор Инна Жигулина, от всей души поздравили женщин с праздником весны, вручив паспорта. К поздравлениям присоединилась начальник отделения Елена Глотова, пожелала женщинам праздничного настроения, любви, материального благополучия.