Жильцам многоквартирного дома в Становом возобновили подачу газа после вмешательства прокуратуры

18 июня заместитель прокурора области Юрий Кожемякин в режиме видеоконференцсвязи провел прием жителей Становлянского района.

По всем поступившим обращениям были приняты незамедлительные меры, направленные на восстановления прав и законных интересов людей.

Одно из обращений было от жильцов многоквартирного дома в Становом. После капремонта крыши у них возникли проблемы с подачей бытового газа в жилые помещения.

В тот же день по поручению заместителя прокурора области была организована проверка, к которой оперативно были подключены все заинтересованные службы.

В результате уже к вечеру оказание коммунальной услуги надлежащего качества было возобновлено, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.