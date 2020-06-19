Жильцам многоквартирного дома в Становом возобновили подачу газа после вмешательства прокуратуры

18 июня заместитель прокурора области Юрий Кожемякин в режиме видеоконференцсвязи провел прием жителей Становлянского района.
По всем поступившим обращениям были приняты незамедлительные меры, направленные на восстановления прав и законных интересов людей.
Одно из обращений было от жильцов многоквартирного дома в Становом. После капремонта крыши у них возникли проблемы с подачей бытового газа в жилые помещения.
В тот же день по поручению заместителя прокурора области была организована проверка, к которой оперативно были подключены все заинтересованные службы.
В результате уже к вечеру оказание коммунальной услуги надлежащего качества было возобновлено, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.