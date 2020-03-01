Житель Добринского района разъезжал на автомобиле с поддельными правами

В текущем году прокурор района утвердил обвинительный акт по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя Добринского района по факту использования заведомо подложного документа.

Установлено, что мужчина, зная порядок оформления водительского удостоверения РФ, но, не желая получить водительское удостоверение в установленном порядке, в августе 2018 год в сети Интернет, посредством социальной сети «Вконтакте».

По договоренности с неустановленным лицом приобрел поддельное водительское удостоверение на свое имя за 32 000 рублей, которое затем получил в почтовом отделении «Почта России» по месту жительства.

В ноябре 2019 года, управляя принадлежащим ему транспортным средством, на автодороге г. Грязи — п. Добринка он допустил нарушение правил дорожного движения, за что был остановлен сотрудниками ДПС.

При проверке документов было установлено, что водительское удостоверение данный гражданин в установленном законом порядке не получал. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 5 ст. 327 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Алексей ГОЛОБОРОДЬКО, заместитель прокурора района:

С 6 августа 2019 года вступили в силу изменения в ст. 327 УК РФ, которые ужесточили ответственность за подделку в целях использования паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, а также ответственность за сбыт таких документов.

Ранее наиболее строгое наказание за совершение указанных действий составляло 2 года лишения свободы. В новой редакции уголовного закона ответственность за подобные действия усилена до 3 лет лишения свободы. Верхние границы альтернативных видов наказания в виде ограничения свободы и принудительных работ также увеличены с 2 до 3 лет.

Также усилена ответственность за использование заведомо поддельного паспорта, удостоверения или иного официального документа. В соответствии с новой редакцией ст. 327 УК РФ за совершение таких деяний может быть назначено наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ или лишения свободы до одного года. В предыдущей редакции уголовного закона рассматриваемая норма не предусматривала возможности назначения лишения свободы за совершение подобных деяний.

Наряду с этим введена ответственность за приобретение, хранение и перевозку в целях использования или сбыта заведомо поддельных паспорта, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, а также штампов, печатей или бланков.

Указанные действия лиц по степени общественной опасности в новой редакции ст. 327 УК РФ приравнены к факту использования таких поддельных документов, в связи с чем за них предусмотрено аналогичное наказание.