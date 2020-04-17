Жители четырех городов Липецкой области начали пользоваться цифровыми пропусками

С 17 апреля в Липецкой области начал действовать пропускной режим. Теперь выйти из дома в Липецке, Задонске, Чаплыгине и Ельце можно лишь по специальному коду, сообщает LipetskMedia.

Как рассказал начальник управления информатизации администрации региона Станислав Корниенко, по состоянию на восемь утра в Липецкой области было выдано шесть тысяч пропусков. Сегодня к 10 утра количество операторов ЕДС планируют увеличить до 30 человек (ранее их было 15).

«Многие почему-то предпочитают самостоятельно не вводить паспортные данные, а выбирают разговор с оператором. Из-за этого сильно увеличивается нагрузка на операторов, увеличивается время ожидания. Поэтому сейчас в Единую диспетчерскую службу привлекли студентов-волонтеров. В течение часа они изучают памятку с ответами на основные вопросы, и после уже готовы приступать к работе», — отметил Станислав Корниенко.

В ведомстве убедительно просят жителей Липецкой области все же автоматическом режиме получать пропуска. Это значительно сэкономит время и их, и операторов.