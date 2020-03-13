Жители Грязинского района пользуются услугами телемедицины

Фельдшерско-акушерские пункты Грязинского района подключаются к телемедицине. Из 21 ФАПа в муниципалитете четыре используют в работе цифровые технологии.

В фельдшерско-акушерском пункте села Верхний Телелюй еженедельно проводятся телеконференции со специалистами местной районной больницы. В год этот ФАП обслуживает около 900 человек.

Услугами телемедицины пациенты пользуются когда врач назначает повторный осмотр. Благодаря онлайн-консультациям жителям села не обязательно ехать в районный центр. Обсудить результаты анализов, скорректировать лечение можно по видеосвязи.

Подключение фельдшерско-акушерского пункта села Верхний Телелюй к телемедицине провели в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Компьютерная техника и видеооборудование приобретены на средства федерального проекта «Цифровой контур здравоохранения».

Всего в Липецкой области сеансы телемедицины проводятся в 120 ФАПах. К концу 2020 года это число увеличится до 400. В первую очередь подключают сёла, наиболее отдалённые от центральных больниц.

«Профилактика заболеваемости, охрана здоровья жителей региона являются одними из приоритетных направлений деятельности органов власти, – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Онлайн консультации должны быть доступны жителям сельской местности, чтобы медицинская помощь была ближе и доступнее».