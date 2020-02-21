Жители Краснинского района смогли лично встретиться с руководителями профильных ведомств прокуратуры и администрации региона

Противодействию коррупции была посвящена встреча руководителей профильных ведомств прокуратуры и администрации региона с жителями Краснинского района.

Личный приём граждан провели начальник регионального управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения Анатолий Чичёв и начальник отдела областной прокуратуры по надзору за соблюдением законодательства о противодействии коррупции Юрий Егоров.

Жители Краснинского района смогли обратиться с жалобами на коррупционные проявления, обозначили проблемы в сферах ЖКХ, социальной защиты населения, а также получили консультации по ряду других важных вопросов. Обращения были взяты на контроль.

Кроме того, состоялась встреча с главой Краснинского района Михаилом Конаныхиным, был выработан план совместных мероприятий по противодействию коррупции.