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Жители Краснинского района смогли лично встретиться с руководителями профильных ведомств прокуратуры и администрации региона

27 минут назад
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Противодействию коррупции была посвящена встреча руководителей профильных ведомств прокуратуры и администрации региона с жителями Краснинского района.

Личный приём граждан провели начальник регионального управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения Анатолий Чичёв и начальник отдела областной прокуратуры по надзору за соблюдением законодательства о противодействии коррупции Юрий Егоров.

Жители Краснинского района смогли обратиться с жалобами на коррупционные проявления, обозначили проблемы в сферах ЖКХ, социальной защиты населения, а также получили консультации по ряду других важных вопросов. Обращения были взяты на контроль.

Кроме того, состоялась встреча с главой Краснинского района Михаилом Конаныхиным, был выработан план совместных мероприятий по противодействию коррупции.

«Подобный формат работы с обращениями граждан позволяет выстраивать эффективное взаимодействие с жителями и находить оптимальные пути решения важных вопросов», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

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