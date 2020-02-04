Жители Лебедянского района активно посещают новый ДК

Более двух тысяч жителей Лебедянского района посетили новый дом культуры, построенный в регионе в рамках реализации национального проекта «Культура», за полтора месяца его работы. Об этом сообщается на сайте министерства культуры РФ.

Дом культуры «Лидер» на 200 мест открылся в Покрово-Казацкой слободе Лебедянского района 16 декабря 2019 года. Финансирование строительства из федерального бюджета составило более 14 млн рублей.

В ДК работают много кружков и студий, постоянно идет запись на занятия, представители разных поколений хотят реализовать или просто развить свои творческие способности. В клубных формированиях занимается более 80 человек.

С момента открытия в учреждении состоялось 26 культурно-досуговых мероприятий. Жители регулярно посещают мероприятия, которые проходят в новом учреждении. Это именно те результаты, ради которых и реализуется нацпроект «Культура», пояснили в министерстве культуры.