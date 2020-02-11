Жители Липецкой области активно заключают социальные контракты

Помощь на основании социального контракта будет оказана 45 жителям Липецкой области. Кандидатуры на заключение соцконтракта, характеристики семей и особенности их социального положения, а также перспективы реализации соцконтрактов представили руководители территориальных центров соцзащиты. Открытое голосование прошло по каждому из заявлений на заседании межведомственной комиссии в региональном управлении социальнойзащиты населения.

C начала года заключено 58 соцконтрактов с жителями восьми районов и Липецка. Девять из них получили до 250 тысяч рублей на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности. 12 контрактов заключено на поиск работы, 37 – на преодоление трудной жизненной ситуации, сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области.

С 1 января 2020 года государственная социальная помощь на основании социального контракта значительно увеличилась. До 250 тысяч рублей смогут получить малоимущие жители Липецкой области, приняв решение заняться в рамках соцконтракта индивидуальной предпринимательской деятельностью. Это направление замещает такие мероприятия, как ведение личного подсобного хозяйства и крестьянского (фермерского) хозяйства, организацию сельскохозяйственного потребительского кооператива и (или) вступление в него, приобретение крупного рогатого скота молочного направления. Ранее на эти цели выделялась единовременная выплата – от 25 тысяч до 50 тысяч рублей.

«Липецкая область активно включились в пилотный проект по заключению социальных контрактов. Наша задача получить хороший результат от этой программы – понизить уровень бедности и вовлечь людей в создание регионального продукта», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.