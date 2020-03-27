Жители Липецкой области будут обеспечены всеми необходимыми товарами и услугами

Бесперебойное снабжение жителей Липецкой области всеми необходимыми товарами, оказание разнообразных услуг, от которых зависит уровень и качество жизни, будет обеспечено несмотря на ряд ограничений из-за дополнительных мер по защите населения региона в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

Как пояснили в ведомстве, с субботы, 28 марта, до следующего воскресенья, 5 апреля 2020 года, будет приостановлена работа предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие закрытую организацию питания для работников организаций, а также на кафе при АЗС, которые в этот период будут работать только на выдачу «заказов с собой». Временно закроются фудкорты в торговых центрах, караоке-бары, ночные клубы, кальянные, антикафе.

В этот период приостанавливается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, саженцев и семян. Продолжают осуществлять свою деятельность в том же режиме пункты выдачи интернет-магазинов, оптики, магазины медтехники, хозяйственные и детские магазины с ассортиментом товаров первой необходимости, автосервисы, магазины автозапчастей, автозаправочные станции, автомойки. Остаются открыты для покупателей универсальные магазины – гипермаркеты, супермаркеты, универсамы, дискаунтеры, гастрономы, продовольственные магазины-склады, продовольственные нестационарные торговые объекты. Не должны работать автосалоны, торговые центры, комплексы, галереи за исключением осуществляющих в них свою деятельность продуктовых магазинов, аптек, оптик.

Непродовольственные магазины одежды, тканей, обуви, косметики, техники, мебели, строительных и отделочных материалов, товаров для сада и огорода, цветов (кроме доставки), зоотоваров, предметов домашнего интерьера, печатной продукции (за исключением нестационарных торговых объектов), спортивных товаров, ювелирные салоны и кожгалантерея, салоны связи в этот период временно приостанавливают свою деятельность.

Под запрет попадают розничные рынки (за исключением продовольственных), ярмарки, специализированные пивные магазины, табачные лавки, салоны красоты и парикмахерские, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани, сауны, услуги маникюра и педикюра, ремонт обуви и одежды (за исключением выдачи уже существующих заказов), бытовой, компьютерной техники, часов, ремонт и строительство жилья и других построек, строительно-монтажные работы, ремонт и изготовление мебели, металлоизделий, ювелирных изделий, ремонт и изготовление металлоизделий, химчистки и прачечные, фотоателье. Ателье работают только на пошив защитных масок, не закрываются организации, оказывающие ритуальные услуги.

Бесперебойно должна осуществляться доставка хлеба и продовольственных товаров сельским жителям отдаленных и малочисленных населенных пунктов Липецкой области по всем маршрутам развозной торговли. В управлении заверили, что сбоев с поставками, обеспечением населения товарами первой необходимости и лекарствами в этот период не будет, все продуктовые магазины продолжат работать в прежнем режиме.