Жители Липецкой области поучаствовали в массовой гонке «Лыжня России 2020»

38-ая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2020» состоялась в Липецкой области.

На трассу лыжной базы «Алые паруса» в этом году вышли три тысячи участников – профессиональные спортсмены, учащиеся, трудовые коллективы, ветераны спорта, а также любители активного и здорового образа жизни. Еще две тысячи лыжников приняли участие в массовой лыжной гонке в своих муниципальных районах.

Для всех желающих работали прокат спортинвентаря и пункты питания. Согреться всем участникам и зрителям гонки помогали горячий чай и развлекательная программа от организаторов.

Самым быстрым на дистанции 10 км среди мужчин стал Игорь Глушков. На втором месте Никита Синицын, и замкнул тройку – Павел Попов.

Среди женщин на этой же дистанции первой стала Надежда Ролдугина. Вторая – Виктория Сундеева. Третьей финишную черту пересекла Наталья Вепренцева.

На дистанции 5 км самыми быстрыми стали воспитанники МБУ «Спортивная школа №7» г. Липецка. Среди юношей на дистанции 5 км первым на финиш пришел Никита Савенко. Второе место у Романа Веберга и бронза у Матвея Зыкова. Среди девушек первой стала Вероника Рыженкова. На втором месте Полина Нестерова. Третье место у Александры Ненаховой.

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся специальный забег на дистанцию 7,5 км. Победителем забега стал Олег Козьяков.

По традиции, специальные призы от управления физической культуры и спорта Липецкой области получили: самый возрастной участник – Геннадий Логунков (89 лет, 1931 г.р.), самая юная участница – Ева Артемова (1,3 года, 2018 г.р.), самая спортивная семья – семья Бабеевых-Шевченко (13 человек).

В регионе все делается для того, чтобы с каждым годом приверженцев здорового и активного образа жизни становилось больше. «Совершенствование системы физического воспитания молодежи, приобщение жителей области разного возраста к систематическим занятиям спортом – наша общая задача», — считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.