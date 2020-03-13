Жители Липецкой области в прошлом году получили бытовых услуг на сумму 11,6 млрд рублей

Сфера бытовых услуг Липецкой области представляет более 2000 объектов, в 2019 году открылось свыше 40 новых. В структуре оказанных населению платных услуг на долю бытовых приходится пятая часть от общего объема, это второе место после коммунальных. В прошлом году жителям Липецкой области было оказано услуг на сумму 11,6 млрд рублей.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики региона, бытовые услуги доступны жителям всех населенных пунктов Липецкой области, в том числе отдаленных и малочисленных. Особое внимание уделяется оказанию услуг в сельской местности. Предприятия службы быта ежегодно получают государственную поддержку в виде возмещения части затрат хозяйствующих субъектов, направленных на приобретение автомобильного топлива и специализированного автотранспорта для сбора и доставки заказов сельских жителей.

Сочетание современных технологий с лучшими традиционными формами обслуживания позволяют предоставлять услуги населению на уровне мировых стандартов. В Липецкой области расширяется сеть специализированных предприятий по уборке, ремонту помещений, автотранспорта, бытовой техники, открываются новые парикмахерские, косметические салоны, ателье. Появляются новые виды услуг, повышается их качество, подчеркнули в управлении.